Serie B, Cremonese-Cittadella - Venturato contro il suo passato

Inizia un nuovo campionato per Cremonese e Cittadella. Entrambe le squadre sono attese ad una stagione interessante che possa confermarle nelle zone alte della classifica. I grigiorossi di Bisoli, autore di un discreto finale di stagione che ha permesso di salvarsi senza i playout, vogliano partire con il piede giusto. I granata di Venturato, però, sono osso duro e non sarà facile riuscire a spuntarla. Cremonese mai vittoriosa negli 8 precedenti allo “Zini” contro il Cittadella: bilancio di 4 pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 2018/19) e altrettanti successi granata (ultimo 1-0 nella B 2019/20). Tra Pierpaolo Bisoli e Roberto Venturato i precedenti tecnici ufficiali sono 3, con coach grigiorosso imbattuto con 2 successi ed 1 pareggio a proprio favore e senza gol subiti nei 270’ presi in esame. Amarcord per Roberto Venturato contro la “sua” Cremonese: il coach granata, infatti, ha allenato i grigiorossi dal marzo 2009 al giugno 2010 in Lega Pro. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Maggioni della sezione di Lecco.

COME ARRIVA LA CREMONESE - La Cremonese non segna un gol contro i veneti allo “Zini” da 235’ (Juanito Gomez su rigore al 35’ di Cremonese-Cittadella 1-1 del 10 marzo 2018, in B; da allora si contano i residui 55’ di quel match – dove per altro Brighenti fallì un altro penalty per i lombardi – e gli interi finiti 0-0 nel 2018/19 e 1-0 veneto l’anno scorso, sempre tra i cadetti), realizzandone per altro soltanto 3 in 8 partite (due dei quali su rigore, unica rete su azione di Pedrotti il 23 dicembre 1999), con 5 volte in “bianco”. Cremonese imbattuta in casa da 8 partite di fila, con 4 vittorie e 4 pareggi. Ultimo k.o. il 26 giugno scorso, 0-2 dal Cosenza. Sarà 4-3-1-2 per i lombardi con Gaetano alle spalle di Ciofani e Strizzolo.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - La promozione in B dell’estate 2008 del Cittadella è stata centrata a Cremona, vincendo 3-1 la finalissima di ritorno dei playoff di Serie C-1 in data 8 giugno, dopo l’1-0 grigiorosso dell’andata al “Tombolato”, con le reti di Meggiorini, Coralli e De Gasperi per i veneti, Viali su rigore per i grigiorossi, con Coralli che fallì anche un calcio di rigore. 4-3-1-2 per i veneti con D'Urso alle spalle di Stanco e Tsadjout.