Serie B, Cremonese-Cosenza 1-0. Al 45' decide Mogos

Cinque cambi rispetto alla squadra che aveva vinto e convinto contro il Genoa. Immobile, Milinkovic e Lucas Leiva contemporaneamente in panchina perché sabato c'è il derby e in quella occasione i migliori dovranno essere al top della forma. La Lazio che questa sera ha vinto soffrendo...

Barça, Valverde: "Al The Best mancava il migliore. Sua assenza lecita"

Paris Saint-Germain, L'Equipe loda Tuchel in prima pagina

OM, R.Garcia su Strootman: "Non può essere il salvatore della patria"

Schalke 04, crisi senza fine. Quinto ko di fila per il club tedesco

Wenger aspetta l'offerta giusta per ripartire: "Non voglio lasciare il calcio"

Real Madrid, il retroscena di mercato: in estate sfumato il colpo Pavard

Real, Courtois: "Un lusso per Lopetegui alternare me e Keylor Navas"

Atletico Madrid, Correa ha rinnovato per sei stagioni

Ligue 1, vincono Lione e Marsiglia. In attesa del PSG

Spagna, possibile nuova avventura nella FIFA per l'ex ct Hierro

Finisce con la Cremonese in vantaggio il posticipo pomeridiano della Serie B contro il Cosenza. Decide per il momento la rete di Mogos al 30'.

