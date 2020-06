Serie B, Cremonese-Cosenza: sfida cruciale per la salvezza

Calcio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

La 30ªgiornata di Serie BKT ha in programma il match dello "Zini" tra Cremonese e Cosenza, snodo decisivo nella lotta per la permanenza in serie cadetta. Da un lato i grigiorossi di mister Bisoli, sconfitti dalla capolista Benevento nell'ultimo turno, alla ricerca di una vittoria che allontanerebbe lo spettro dei play out. Dall'altra i rossoblu di Roberto Occhiuzzi, rinvigoriti dal successo contro l'Entella, determinati a giocarsi le chances salvezza fino all'ultimo. Calcio d'inizio alle ore 21; arbitra il signor Gianluca Aureliano di Bologna.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Oltre a Migliore, che lascerà la Cremonese tra pochi giorni dopo non aver accettato di dilazionare lo stipendio al 31 Agosto 2020, salteranno il match contro il Cosenza anche Piccolo - fermo da tempo - e Deli, - uscito malconcio dal match di Ascoli - che rischia di rimanere ai box per qualche settimana. Bisoli dovrebbe riproporre il consueto 4-3-3 riconfermando Bianchetti, Ravanelli, Terranova e Crescenzi davanti l'estremo difensore Ravaglia. A centrocampo ballottaggio Kingsley-Arini per il ruolo di interno sinistro, mentre Valzania e Castagnetti sembrano sicuri della maglia da titolare. Davanti dubbio Parigini-Ceravolo e Palombi-Gaetano per affiancare il terminale offensivo che sarà, con tutta probabilità, Daniel Ciofani.

COME ARRIVA IL COSENZA - Oltre agli indisponibili Pierini, Lazaar e Machach, salteranno la trasferta di Cremona anche gli squalificati Asencio e Kanoute. Mister Occhiuzzi si è così espresso sulle importanti assenze nella trasferta allo "Zini": "Non guardo agli assenti anche se dispiace non avere a disposizione calciatori che ritengo importanti per la nostra squadra". Il tecnico dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-3: pochi dubbi nel reparto arretrato, con Idda, Schiavi e Legittimo pronti a comporre la linea difensiva davanti il portiere Perina. Sciaudone è favorito su Broh e Prezioso per affiancare l'ex grigiorosso Bruccini in mezzo al campo, con Casasola e D'Orazio pronti a presidiare le fasce. Confermato il tridente offensivo composto da Carretta, Baez e Rivière.