Serie B, Cremonese-Empoli: si gioca a porte chiuse

L'emergenza coronavirus continua e sconvolge anche il mondo del calcio. Anche la Serie B è coinvolta dalla grave situazione sanitaria che investe, in modo particolare, la Penisola. Uno dei focolai più intensi del virus è in Lombardia e per ragioni di sicurezza, dunque, la sfida tra Cremonese ed Empoli, in programma questa sera alle 21:00 allo Zini sarà disputata a porte chiuse. I lombardi cercano la vittoria dopo il pari maturato contro il Cittadella, i toscani, invece, dopo essersi rimessi in carreggiata per la zona promozione, hanno perso contro il Pordenone e meditano, dunque, riscatto. Nei tre precedenti di campionato è sempre uscito il pareggio, mentre l’ultimo confronto in Coppa Italia ha visto imporsi i lombardi. Il bilancio complessivo vede il vantaggio dei grigiorossi con sei vittorie contro le due azzurre e con poi quattro pareggi. L'arbitro sarà Ros della sezione di Pordenone.

COME ARRIVA LA CREMONESE - 19 punti, 5 vittorie per i grigiorossi nelle gare interne. L'ultimo successo risale al 16 febbraio: 5-0 sul Trapani. La squadra di Rastelli necessita di punti per scalare posizioni in classifica. Probabile 3-5-2 per i lombardi con Palombi e Ciofani coppia d'attacco.

COME ARRIVA L'EMPOLI - 12 punti, 3 vittorie, di cui 2 consecutive per i toscani nelle gare lontane dal Castellani. Il 24 febbraio l'ultimo successo in casa del Perugia. Marino cerca il riscatto dopo il k.o. interno contro il Pordenone. Probabile 4-3-3 con Mancuso, La Mantia e Tutino a comporre il tridente offensivo.