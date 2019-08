Serie B, Cremonese-Entella: Mancosu e Ciofani sfida tra bomber

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono squadre ambiziose, ma dai diversi obiettivi, quelle che si affronteranno stasera sul terreno dello Zini di Cremona. Da una parte la voglia della Cremonese di ritentare la scalata verso la Serie A, dall'altra l'entusiasmo della Virtus Entella, desiderosa di consolidare la propria permanenza in cadetteria dopo la promozione dalla Serie C. Emtrambe arrivano da un risultato positivo nella prima giornata, in particolare i girgiorossi, che tornano dal Penzo con tre punti riacciuffati in rimonta grazie ad una magia su punizione. E' sempre un calcio da fermo, stavolta un rigore, a far partire con il piede giusto il campionato dell'Entella, al ritorno in Serie B dopo un solo anno di purgatorio.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Ancora molto attiva sul mercato, la Cremonese sta allestendo una rosa dalle evidenti ambizioni di promozione diretta: mancano solo i dettagli per perfezionare gli arrivi di Gustafson, Deiola e Valzania, mentre Ceravolo potrebbe essere il rinforzo che arriverà per l'attacco. In attesa di definire le ultime operazioni, Rastelli avrà a disposizione per il suo 3-5-2 l'esperto Ciofani, supportato da Palombi. A centrocampo in evidenza Castagnetti, autore del pregevole gol vittoria contro il Venezia.

COME ARRIVA L'ENTELLA - L'ostacolo non è dei più semplici, ma mister Boscaglia e i giocatori più rappresentativi hanno suonato la carica nei giorni precedenti per andare allo Zini senza timore e giocarsi la partita a viso aperto. Come sempre i Diavoli Neri, che proprio a Cremona conquistarono la prima storica promozione in Serie B, si affideranno al loro trascinatore, bomber Mancosu, schierato al vertice del 4-3-1-2 con Morra al suo fianco e Schenetti in qualità di trequartista.