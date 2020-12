Serie B, Cremonese-Entella - Scontro salvezza tra Bisoli e Vivarini

Partita da zona calda quella che si giocherà tra Cremonese ed Entella. Le due formazioni sono distanti solo un punto in classifica. Cinque sono quelli della squadra di Vivarini, uno in meno ne hanno i ragazzi di Bisoli. Sarà fondamentale vincere, con il pareggio che non accontenterebbe nessuna delle due formazioni. I liguri hanno cambiato da poco allenatore, con Vivarini che ha preso il posto di Bruno Tedico. Bisoli invece si gioca una grande occasione nel match di questo pomeriggio. Chi festeggerà alla fine dei novanta minuti?

COME ARRIVA LA CREMONESE - Sono diverse le assenze di mister Bisoli. Non convocati Bernasconi, Crescenzi, Girelli, Schirone e Ravanelli. Il tecnico grigiorosso dovrebbe optare per il 3-5-2 con Ciofani e Strizzolo in attacco. Gustafson sarà in cabina di regia. Titolare in mezzo al campo anche Gaetano.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Vivarini continuerà con il 4-3-1-2. Saranno De Luca e Petrovic a guidare l'attacco dei liguri. Morosini sarà il trequartista. Pellizzer e Poli la coppia di difensori centrali.