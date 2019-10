Serie B, Cremonese-Frosinone: Ciofani sfida il passato, caccia ai 3 punti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due punti di differenza, ma lo stesso bisogno di vincere. Il nono turno di serie B si chiude con un match davvero itneressante tra Cremonese e Frosinone, due squadre che devono assolutamente tornare al successo dopo un periodo di alti e bassi. I padroni di casa padroni di casa non vincono da due turni, servirà una buonissima prestazione per potersi risollevare sotto la nuova guida tecnica di mister Baroni. Inoltre bisogna risolvere un problema non da poco conto: mancano i gol, serve maggiore concretezza in fase offensiva.

I ciociari arrivano dalla vittoria ottenuta contro il Livorno, la seconda di questo campionato. Inutile nasconderselo, la squadra laziale vuole togliersi dai bassifondi della classifica e ritornare nelle zone alte dopo un inizio da incubo. Sul campo dello Zini, però, non sarà assolutamente semplice strappare i tre punti. Sarà la partita di Daniel Ciofani, che con il Frosinone ha trovato la promozione in serie A. Sei la stagioni con la maglia gialloblù, con 227 presenze e 77 reti messe a segno, il miglior marcatore nella storia del club ciociaro. Ora però bisogna pensare al presente e ai punti pesanti che questa gara mette in palio.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Due vittorie nelle ultime cinque, serve assolutamente una svolta per potersi allontanare dalla zona rossa. Tanti dubbi per mister Baroni, a partire dal modulo. Ci potrebbe essere l'utilizzo del 4-3-1-2, ma in una sfida così delicata il tecnico cercherà sicuramente di cambiare poco. Non ci sarà Arini per via della squalifica, si va verso un centrocampo composto da Deli, Castagnetti e Kinglsey. Sulle corsie esterne andranno Mogos e Migliore, con Bianchetti, Caracciolo e Ravanelli a protezione di Agazzi. In attacco Ciofani dal 1', con Soddimo a supporto.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Il successo contro il Livorno ha allontanato qualche malumore in casa gialloblù, ma serve un'altra vittoria su un campo difficile per potersi rilanciare in classifica e ritrovare la giusta serenità per proseguire il campionato. Ancora qualche dubbio per mister Nesta, Maiello non è al top e potrebbe rimanere in panchina. In caso di forfait dell'ultimo minuto, spazio a Gori. Difesa a tre composta da Brighenti, Ariaudo e Capuano, con Bardi tra i pali. Zampano e Beghetto sulle corsie esterne, il centrocampo verrà completato da Rohden e Haas. Unica punta Dionisi, con Ciano libero di muoversi tra le linee.