Serie B, Cremonese-Juve Stabia - Ancora tante assenze per Caserta

Cremonese e Juve Stabia, entrambe in lotta per lasciare i bassi fondi della classifica. Non si ferma la Serie B che propone il BoxingDay per la 18^ giornata: la cadetteria vede al momento tante squadre racchiuse in pochi punti, e così il caso delle compagini di Cremona e Castellammare, entrambe appollaiate a 20 punti, 3 dalla zona retrocessione ed allo stesso tempo 5 dai playoff. Resta dunque la possibilità, per entrambe, di poter cambiare radicalmente la propria posizione, con tre punti chiave in ottica classifica.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Rinviata la partita di La Spezia, per la Cremonese c'è stata la possibilità di recuperare energie e poter contare sulla buona condizione della maggior parte degli effettivi. Una sola sconfitta nelle ultime sei partite per la squadra di Baroni, che arriva all'impegno contro la Juve Stabia dopo l'ultimo successo casalingo contro il Perugia. Spazio al 3-4-2-1 con Ceravolo prima punta dell'attacco grigio-rosso, sulla trequarti il duo Piccolo-Palombi.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - "Non dobbiamo distrarci, pensiamo solo alla partita con i grigiorossi. Una partita dura e di sacrificio, e dobbiamo recuperare subito le energie", queste le parole dell'attaccante della Juve Stabia Francesco Forte ai microfoni di Dazn, proprio in vista del match di oggi. Gialloneri che arrivano da due vittorie consecutive importanti contro Chievo e Venezia, e la volontà è proprio quella di continuare la striscia positiva. Ancora tante le assenze che il tecnico dovrà fronteggiar: sono out il difensore Tonucci, i centrocampisti Calvano, Mastalli, Mezavilla e gli attaccanti Carlini ed Elia. Caserta lancia il 4-3-3, con Forte e Bifulco punti di forza della manovra offensiva.