Serie B, Cremonese-Juve Stabia - Bisoli con tante assenze, Caserta deve vincere

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

Partita delicata quella che si giocherà allo "Zini" tra i padroni di casa della Cremonese e la Juve Stabia. Entrambe le formazioni devono vincere per risalire in classifica e mettere al sicuro la posizione senza venire invischiati nella lotta per non retrocedere. Una partita da tripla che può regalare grande spettacolo. Sarà il signor Abbattista a dirigere l'incontro.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Bisoli deve fare i conti con tante assenze. Boultam, Kingsley, Deli e Piccolo, al quale si è aggiunto all'ultimo Parigini. Assente anche Terranova per squalifica. 4-3-3 con Claiton titolare al centro della difesa. Sarà Ciofani a guidare il tridente, probabilmente affiancato da Mogos e Celar. Dovrebbe cominciare in panchina Gaetano.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Possibile ritorno al 4-3-3 per Caserta con il recupero di Canotto e Ricci. Tridente con Forte, lo stesso Canotto e Di Mariano. Calvano in cabia di regia. Panchina per Addae. Tonucci e Troest dovrebbero formare la coppia di centrali difensivi scelta da Caserta.