Serie B, Cremonese-Livorno: punti pesanti in palio allo Zini

Sarà una gara importantissima, quella dello stadio Giovanni Zini di Cremona. Da un lato i padroni di casa, 15esimi in classifica e desiderosi di allontanarsi definitivamente dalle zone caldissime della bassa classifica. Situazione molto, molto complicata invece per il Livorno, ultimo in classifica - a pari punti col Trapani - e alla disperata ricerca di una boccata d'ossigeno utile per avvicinarsi quantomeno alla zona play-out. Va da sé dunque come il crocevia di terra lombarda sia di fondamentale importanza sia per Marco Baroni che per Roberto Breda, a cui spetterà il compito di trovare le giuste misure per fermare rispettivamente Livorno e Cremonese.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Non ci saranno Kingsley e Deli, alle prese con alcuni problemi di natura muscolare. Centrocampo che dunque, complice anche la squalifica di Castagnetti, dovrebbe vedere diverse novità a partire dall'inserimento tra i titolari di Arini. Tandem d'attacco confermatissimo, con Ciofani e Ceravolo dal primo minuto e Palombi pronto a subentrare.



COME ARRIVA IL LIVORNO - Possibile per mister Roberto Breda, recentemente affiancato dallo storico ex amaranto Antonio Filippini nel ruolo di vice, uno schieramento a due punte. Ciò nonostante, resta ancora il 4-3-3 il modulo favorito anche per la prossima di campionato, magari con il possibile inserimento di Mazzeo dal primo minuto ai danni di uno tra Marsura e Marras. Tornerà Morganella dall'inizio, a centrocampo possibile chance da titolare per Luca Rizzo.