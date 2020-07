Serie B, Cremonese-Pescara, le formazioni ufficiali: Celar-Ciofani contro Galano e Maniero

Sfida salvezza allo Zini tra Cremonese e Pescara. Bisoli, tecnico grigiorosso, sceglie Castagnetti in difesa con Celar-Ciofani in attacco. Legrottaglie risponde con Galano a supporto di Maniero in attacco. Zappa e Memushaj sugli esterni.

Cremonese (3-5-2): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova; Parigini, Valzania, Gustafson, Castagnetti, Zortea; Ciofani, Celar. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

Pescara (4-4-2): Fiorillo; Balzano, Scognamiglio, Bettella, Masciangelo; Zappa, Clemenza, Busellato, Memushaj; Galano; Maniero. Allenatore: Nicola Legrottaglie.