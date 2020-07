Serie B, Cremonese-Pescara: scontro salvezza da vincere, i tre punti diventano fondamentali

vedi letture

Una sfida salvezza in piena regola. Cremonese e Pescara si sfidano nella 32a giornata di serie B, la vittoria diventa praticamente un obbligo per entrambe le squadre. I padroni di casa sono in zona playout e un successo sarebbe utile per tirarsi fuori dalla parte bassa della classifica, gli abruzzesi si trovano a 5 lunghezze di distanza, ma la salvezza non è stata ancora raggiunta. Manca ancora molto, ma tre punti oggi potranno fare la differenza visto lo scontro diretto.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Un solo successo dopo il lockdown, poi due sconfitte e un pareggio per i grigiorossi che devono assolutamente tornare al successo per poter sperare nella salvezza. Bisoli non avrà a disposizione Arini per via della squalifica, assente anche Deli. Difesa a tre come nel 3-3 contro la Salernitana, con Bianchetti, Ravanelli e Terranova. Al posto di Arini Castagnetti, con Gustafson e Valzania a completare il reparto. Zortea e Mogos sulle corsie esterne, possibile la riconferma di Celar e Ciofani in attacco.

COME ARRIVA IL PESCARA - Buon punto conquistato dalla squadra di Legrottaglie contro l'Empoli, ma serve alzare il rendimento per togliersi dai guai il prima possibile. Si va verso la riconferma del 4-4-1-1 con Galano e Maniero in attacco. Balzano, Drudi, Scognamiglio e Crecco in difesa, mentre in cabina di regia andranno Kastanos e Busellato con Zappa e Memushaj sulle corsie esterne.