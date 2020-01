Serie B, Cremonese-Pisa - Scontro salvezza allo Zini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Cremonese ospita il Pisa nell'anticipo della 21/a giornata. Una sfida già chiave per la salvezza tra due formazioni che non attraversano un grande momento di forma. I lombardi hanno cambiato di recente tecnico ritornando a Massimo Rastelli dopo l'esonero di Marco Baroni: tre vittorie e una sconfitta nelle ultime quattro partite. A secco di vittorie anche il Pisa: due sconfitte e poi tre pareggi di fila nelle ultime cinque gare. Sarà, dunque, una partita tiratissima e la paura di perdere potrebbe farla da padrona. Sono 35 i precedenti fra Cremonese e Pisa: i grigiorossi sono in vantaggio con 15 vittorie a 13, mentre i pareggi sono stati appena 7. Cremonese avanti nelle sfide disputate allo Stadio Zini: 17 match, 9 successi per la formazione di casa, 4 pareggi e altrettante sconfitte. Calcio d'inizio alle ore 21:00.

COME ARRIVA LA CREMONESE - La Cremonese, in casa, ha un rendimento altalenante. In 10 gare, finora, ha raccolto 16 punti segnando solo 8 reti e concedendone appena 7. Probabile 4-3-2-1 per i lombardi con Deli e Piccolo alle spalle di Ciofani unica punta. Così l'allenatore Massimo Rastelli prima del match: "La vittoria ci serve come il pane. La politica dei piccoli passi, può essere utile a ritrovare la fiducia, ma è giunto il momento di conquistare i 3 punti".

COME ARRIVA IL PISA - Lontano dall'Arena Garibaldi il ruolino di marcia del Pisa è deficitario: 10 punti in altrettante gare con 12 reti segnate. L'ultimo successo esterno è il 3-1 di Trapani del 16 dicembre scorso. Probabile 4-3-1-2 per i nerazzurri con Soddimo alle spalle della coppia formata da Vido e Masucci. Così l'allenatore Luca D'Angelo prima della gara: "Non ci resta che continuare a giocare al massimo come abbiamo fatto e in questo senso la gara con la Cremonese rappresenta un bel banco di prova. Troveremo un avversario che vorrà imporre il proprio gioco, fare la partita, ma noi faremo altrettanto: vedremo poi chi sarà più bravo ad attaccare e difendere".