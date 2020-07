Serie B, Cremonese-Pordenone: Ramarri per la classifica, grigiorossi già salvi

vedi letture

Ultimi 90 minuti da giocare senza troppi patemi per Cremonese e Pordenone, entrambe già sicure dei rispettivi obiettivi stagionali. Con la vittoria sulla Juve Stabia i grigiorossi di Bisoli hanno infatti raggiunto la salvezza aritmetica, traguardo che a inizio girone di ritorno poteva sembrare non scontato, mentre i Ramarri di Tesser si sono assicurati i play-off grazie al pareggio contro la Salernitana. Le motivazioni saranno, però, dalla parte dei friulani, che possono ancora ambire al prestigioso terzo posto, in caso di mancata vittoria dello Spezia a Salerno, ma che al contempo dovranno cercare di salvaguardare il quarto posto dal possibile sorpasso del Cittadella, impegnato a Chiavari.

COME ARRIVA LA CREMONESE - La vittoria di Castellammare ha regalato alla Cremonese motivi per sorridere al termine di una stagione travagliata, contrassegnata da tre cambi di guida tecnica. Mister Bisoli potrà quindi affrontare questa gara finale con serenità, avendo anche la possibilità di dare spazio ad alcuni dei giovani che si sono aggregati alla prima squadra nell'ultimo periodo. Sono inoltre diversi gli indisponibili in casa Cremo: Boultam, Deli, Kingsley, Parigini, Piccolo e Terranova non sono convocati, mentre Castagnetti e Claiton sono in dubbio. In difesa potrebbe dunque scalare Bianchetti al centro con Zortea sulla fascia, mentre a centrocampo ipotesi Gustafson dal primo minuto. In porta sarà il turno di Giacomo Volpe.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Non c'è spazio per gli esperimenti per Attilio Tesser, che tornerà a Cremona per la prima volta da ex tenendo ben presenti le priorità dei Ramarri. Con lo Spezia a +1 e il Cittadella a -2 sono ancora aperti tutti i possibili scenari play-off. Sarà dunque di importanza prioritaria mantenere il quarto posto, che significa evitare la fase preliminare, ma un eventuale passo falso dei liguri darebbe al Pordenone la possibilità di sorpasso. Mister Tesser opterà quindi per i suoi uomini di fiducia, una formazione che dalla cintura in su dovrebbe ricalcare quella vista in campo contro la Salernitana. Qualche dubbio in più per la difesa, dove sarà ancora assente De Agostini, a cui si aggiungono Vogliacco e Bassoli, mentre Gasbarro non è al meglio. Per l'attacco, Tesser potrebbe decidere di concedere un ampio minutaggio a Luca Strizzolo, affinché recuperi il ritmo partita in vista dei play-off.