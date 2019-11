Serie B, Cremonese-Salernitana - Baroni vara il 4-3-1-2, Jallow-Gondo dal 1'

Marco Baroni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra le gare più interessanti del dodicesimo turno di B vi è quella dello Zini tra Cremonese e Salernitana, che arrivano alla sfida distanziate di sei punti e in due condizioni psicologiche opposte. I lombardi vengono dalla sconfitta di Cosenza e sono attualmente in zona playout, una situazione ben distante dalle ambizioni di inizio stagione. I granata, invece, sono tornati al successo casalingo battendo l'Entella per 2-1 e riportandosi in zona play-off, ma si trovano a dover sfatare un vero e proprio tabù: la Salernitana, infatti, non ha mai vinto a Cremona nella sua storia. A dirigere la gara sarà il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Mister Baroni deve fare a meno dell'acciaccato Deli e dello squalificato Caracciolo, ma può contare sul recupero di Agazzi tra i pali. I grigiorossi potrebbero varare il cambio modulo passando al 4-3-1-2: in difesa ci saranno Terranova e Ravanelli, con Bianchetti e Migliore sulle corsie laterali; a centrocampo dovrebbero esserci i soliti Arini, Castagnetti e Valzania, con Soddimo alle spalle di Ciofani e Ceravolo.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - I granata possono contare sugli importanti rientri di Firenze, Cicerelli e Giannetti, mentre restano a casa gli indisponibili Billong, Mantovani, Heurtaux e Cerci. Sarà ancora 3-5-2: davanti a Micai ci saranno Karo, Migliorini e Jaroszynski, mentre a centrocampo accanto a Di Tacchio ci saranno Maistro e Akpa Akpro, con Kiyine e Lopez sugli esterni. In avanti il tandem Jallow-Gondo.