Serie B, Cremonese-Spezia: il pareggio non serve a nessuno, contano solo i tre punti

vedi letture

Due obiettivi diametralmente opposti, ma la stessa necessità di portare a casa i tre punti. Nella 36a giornata Spezia e Cremonese si affrontano per poter portare avanti i propri obiettivi: i padroni di casa devono togliersi dalla zona rossa, i bianconeri vogliono tenere a distanza Pordenone e Frosinone: la prima piazza utile nel tabellone dei playoff potrebbe far saltare i pronostici per la terza promossa in serie A.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Momento più che positivo per la Cremo, con 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 partite. Il dato più interessante riguarda soprattutto i gol subiti: soltanto una rete incassata nelle ultime 4 gare. Bisoli potrebbe schierare il 4-3-3 con Ravaglia tra i pali e difesa a quattro con Bianchetti, Terranova, Ravanelli e Zortea. In mediana assente Valzania, Arini e Gustafson andranno a supporto di Castagnetti. Ciofani unica punta, supportato da Parigini e Celar.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Troppe frenate nelle ultime gare. Tre sconfitte e due vittorie nelle ultime gare, lo stop con il Venezia ha smorzato un pochino gli entusiasmi. La squadra di Italiano ripartirà dalle certezze per poter blindare il terzo posto il prima possibile: non ci sarà Maggiore per via della squalifica, assenti anche Mastinu e Marchizza per via dei problemi fisici. Ragusa, Gyasi e Nzola in attacco, con Bartolomei, Acampora e Mora in mediana. La difesa sarà a quattro, le opzioni a sinistra per sostituire Marchizza ci sono, ma il tecnico dei liguri deciderà soltanto nelle ultime ore.