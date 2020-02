vedi letture

Serie B, Cremonese-Trapani: sfida salvezza allo Zini

Fischio d'inizio alle ore 15:00. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TWM

Sarà una sfida che tanto potrà dire sulla lotta salvezza, quella dello Zini di Cremona. I grigiorossi padroni di casa, reduci da tre sconfitte e due pari nelle ultime cinque uscite, non hanno ancora trovato la chiave giusta per uscire dalla crisi di risultati, mentre l'altalenante Trapani è riuscito comunque ad agguantare 4 punti nelle ultime cinque partite. Quartultima contro penultima, 23 punti contro 19 allo Zini, in una sfida che promette emozioni.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Saranno ancora Celar e Ceravolo, verosimilmente, a guidare l'attacco lombardo, con l'ex Cittadella a fare il trequartista magari coadiuvato da Parigini - in gol contro lo Spezia -. Possibile panchina per Piccolo, dunque, col centrocampo che potrebbe vedere gli inserimenti di uno tra Gaetano e Valzania al posto del deludente Gustafsson di settimana scorsa.



COME ARRIVA IL TRAPANI - L'intoccabile Pettinari verrà, verosimilmente, affiancato da uno tra Piszcek, Evacuo e Dalmonte, con un centrocampo assai nutrito in cui spiccheranno gli arrivi del mercato di gennaio Kupisz e Coulibaly. In difesa probabile conferma di Pirrello, in porta duello Carnesecchi-Kastrati