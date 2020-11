Serie B, Cremonese-Vicenza: allo "Zini" in palio tre punti per la salvezza

Cremonese e Vicenza, rispettivamente terzultima e penultima forza del campionato di Serie B, si affrontano al "Giovanni Zini" di Cremona in occasione della settima giornata (calcio d'inizio alle ore 19): entrambe le compagini vanno a caccia della prima vittoria stagionale in cadetteria, gli uomini di Bisoli arrivano dalla sconfitta di misura sul campo del Frosinone mentre i veneti sono reduci dal rocambolesco pareggio interno per 4-4 contro il Pisa. Dirigerà il confronto il sig. Ivan Robilotta di Sala Consilina.

COME ARRIVA LA CREMONESE - "Scotta" la panchina di Pierpaolo Bisoli: la formazione grigiorossa, che almeno sulla carta dovrebbe essere in lotta per un posizionamento nei Playoff, naviga invece nei bassifondi della graduatoria e lotta per non retrocedere. Fatta eccezione per il 4-0 in Coppa Italia contro l'Arezzo (datato 30 settembre), per l'ultima affermazione dei lombardi bisogna tornare addirittura al 27 luglio scorso (1-2 al "Menti" di Castellammare con la Juve Stabia): l'ultimo successo casalingo in campionato risale a due settimane prima (13 luglio, 1-0 sul Chievo). Oggi mancheranno Deli e Ghisolfi, ma tornano Bianchetti e Valzania: nel 4-3-1-2 troveranno spazio Ciofani e Strizzolo in attacco con Buonaiuto nel ruolo di trequartista.

COME ARRIVA IL VICENZA - Quello odierno sarà un appuntamento da non sbagliare anche per i biancorossi di Domenico Di Carlo, che in questo primo scorcio di stagione si sono ritagliati solo una piccola soddisfazione al secondo turno di Coppa Italia, vincendo ai supplementari contro la Pro Patria, salvo poi uscire di scena per mano dell'Udinese. Ancora zero punti conquistati in trasferta dal Vicenza, battuto nelle ultime due uscite in B da Venezia e Spal: l'ultima vittoria lontano dal "Menti" è datata 23 febbraio (1-3 a Cesena). Tre calciatori sono risultati positivi al Covid-19 nei test di giovedì (le loro identità non sono state rese note) e dunque non saranno della partita: il tecnico dovrebbe comunque proporre il tradizionale 4-4-2 con Gori e Meggiorini nel reparto offensivo.