Serie B, Crotone-Benevento: Stroppa per la Serie A, Inzaghi per il record di punti

Fischio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Una missione è compiuta. L’altra è ancora da raggiungere. La Serie A è il minimo comun denominatore della sfida di questa sera dello "Scida" fra Crotone e Benevento. Prima contro seconda, eppure un abisso le separa. I giallorossi sono i campioni di questa Serie B, già aritmetico il primo posto, con 76 punti mentre a ben 24 lunghezze di distanza ecco la squadra di Giovanni Stroppa. Sarà una sfida interessante per testare le ulteriori ambizioni e la voglia di record da battere della formazione di Pippo Inzaghi contrapposta alla fame di vittoria e di promozione dei rossoblu calabresi.

COME ARRIVA IL CROTONE - I padroni di casa arrivano a questa sfida con tre punti raccolti in altrettante gare. Dalla ripresa del campionato il Crotone ha raccolto tre pareggi consecutivi contro Chievo, Perugia e Ascoli e ha visto avvicinarsi prepotentemente le inseguitrici che hanno inevitabilmente accorciato le distanze. Il Cittadella è a pari punti, lo Spezia è distante due lunghezze mentre a tre c’è il Pordenone. Tutto è ancora in bilico e quindi serve dare l’accelerata decisiva. Mister Stroppa dovrebbe ritrovare nell’undici titolare Golemic e Gerbo mentre non saranno a disposizione Jankovic, Mazzotta e Spolli.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Vietato rilassarsi. Questo è l’imperativo che c’è in casa giallorossa. Dopo l’aritmetica vittoria di campionato arrivata nell’ultimo turno, il Benevento vuole continuare nella sua striscia positiva. Pippo Inzaghi è stato molto chiaro ieri in conferenza stampa: giocherà il miglior undici. In attacco possibile coppia formata da Sau e Moncini mentre a centrocampo spazio a Hetemaj e Schiattarella con Tello e Improta sulle corsie laterali. Il Benevento scenderà in campo per vincere. Dopo la Serie A è arrivato il momento di battere i record.