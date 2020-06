Serie B, Crotone-Chievo: sfida dal sapore di Serie A

vedi letture

Fischio d'inizio alle ore 18.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW!

A più di tre mesi dallo stop per il COVID-19, la Serie BKT 2019/20 torna in campo con la 29^ giornata. Uno dei match più interessanti di questo turno è senza dubbio Crotone-Chievo: due squadre partite entrambe con l'obiettivo della promozione ma protagoniste di andamenti diversi. I calabresi si trovano al secondo posto e hanno sempre stazionato nella parte alta della classifica. Discorso diverso per i veneti, alle prese con una stagione decisamente più altalenante che ha portato anche al cambio di guida tecnica. Attualmente il Chievo è ottavo e, per inseguire ancora il sogno della promozione diretta, non può permettersi ulteriori distrazioni. Due formazioni che puntano dunque a tornare in Serie A, categoria frequentata da entrambe negli ultimi anni. Fischio d'inizio alle ore 18.00, allo stadio Ezio Scida di Crotone. Dirige la gara il Sig. Riccardo Ros di Pordenone.

COME ARRIVA IL CROTONE - Riprendere da dove aveva terminato. Questo è l'obiettivo del Crotone che, prima dello stop del campionato, stava volando con 4 vittorie consecutive. Una andamento che ha permesso ai calabresi di trovarsi attualmente al secondo posto, con due punti sul Frosinone. Vantaggio assolutamente da conservare, per conquistare la promozione diretta evitando così le mille incognite dei play off. Per affrontare il Chievo Stroppa dovrebbe schierare la sua squadra con il 3-5-2, affidandosi all'undici iniziale che prima dello stop ha annichilito il Venezia in casa dei lagunari. Davanti a Cordaz, la linea difensiva a tre è composta da Golemic, Marrone e Curado. Sulle corsie esterne spazio a Molina e Gerbo, con Crociata, Barberis e Benali a completare la linea mediana. Simy e Messias, infine, dovrebbero comporre la coppia d'attacco.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Vietato fermarsi per sperare ancora nella promozione diretta. Il Chievo di Alfredo Aglietti, reduce da 4 punti nelle 2 gare con la nuova guida tecnica, si presenta a Crotone con questi propositi. I gialloblù hanno 8 punti di svantaggio dai calabresi e una sconfitta renderebbe ancora più ripida la scalata verso il secondo posto. Al contrario, un risultato pieno darebbe ulteriore slancio alla rimonta clivense. Diverse assenze per Aglietti in vista della gara di Crotone. Ai "separati in casa" Frey e Cesar, alle prese con problemi contrattuali, si aggiungono gli infortunati Vaisanen, Di Noia, Ivan e Meggiorini. Chievo dunque in campo con il 4-3-3, con Semper tra i pali mentre Dickmann e Renzetti a presidiare le fasce. Più incertezza per il ruolo di centrali difensivi, con Leverbe, Rigione e Cavar a giocarsi due maglie. In mediana Garritano ed Esposito duellano per un posto nel trio completato da Obi e Segre. In avanti Djordjevic sarà il riferimento, supportato da Vignato e Giaccherini.