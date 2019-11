Serie B, Crotone-Cittadella: allo Scida un antipasto di play-off

© foto di Andrea Rosito

Ventuno punti a testa e un sogno in comune: continuare a restare in zona play-off, magari tentando il sorpasso sul Pordenone secondo. Crotone e Cittadella si troveranno l’uno di fronte all’altro in una sfida che ha tanto il sapore di un antipasto di spareggi promozione. Due formazioni che fanno del gioco la propria prerogativa, con i tecnici che alla vigilia si sono esaltati a vicenda. “I calabresi sono una bella squadra, mi piacciono molto” i complimenti arrivati da Roberto Venturato; “Ogni anno migliorano, hanno ritrovato quell’identità che a inizio anno avevano un po’ smarrito” gli ha fatto eco Giovanni Stroppa. Tre sconfitte nelle ultime cinque partite hanno frenato il Crotone, mentre il Cittadella è in serie positiva da cinque gare consecutive.

COME ARRIVA IL CROTONE – La lista degli indisponibili di mister Stroppa resta piuttosto lunga: sono rimasti out per infortunio Benali, Maxi Lopez, Zak e Zanellato. Il tecnico dei calabresi ritroverà Marrone, al rientro dopo lo stop di sabato scorso a Benevento, ma è ancora da valutare un suo impiego dall’inizio. Si va verso la conferma del 3-5-2, davanti è favorita la coppia formata da Simy e Messias.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – “Ho ancora qualche dubbio, lo scioglierò soltanto a poche ore dal calcio d’inizio” la pre-tattica di Venturato, il quale alla vigilia non ha voluto sbilanciarsi sull’undici che presenterà allo stadio Scida. Assenti dall’elenco dei convocati De Marchi e Vrioni: al posto dell’attaccante, al fianco di Diaw, potrebbe partire titolare il classe 1997 Panico, mentre alle loro spalle agirà il fantasista D’Urso nel solito 4-3-1-2.