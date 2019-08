Serie B, Crotone-Cosenza: match "caldo" allo Scida

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Riparte la Serie B con la 1/a giornata e un derby calabrese molto interessante. Allo Scida, il Crotone di Stroppa ospita il Cosenza di Braglia. Una sfida "calda" che può già essere indicativa sullo stato di forma di entrambe le compagini. Tante le incognite attorno a entrambe le squadre, che affrontano la nuova stagione con diversi nuovi elementi in rosa. L'ultimo precedente assoluto tra le due formazioni risale alla scorsa annata sportiva: il Cosenza ha battuto per 1-0 il Crotone con la rete di Embalo.

COME ARRIVA IL CROTONE - I padroni di casa si presentano reduci dal dodicesimo posto conquistato. Una salvezza ottenuta dopo mesi di patimento e più di un cambio di allenatore. In questa stagione: una vittoria ed una sconfitta nelle sfide di Coppa Italia, rispettivamente contro Arezzo e Sampdoria. Nelle scorse ore è arrivato l'ex Catania Maxi Lopez, il colpo in attacco che già può annoverare Vido reduce da una buona stagione con il Perugia. Sarà 3-5-2 per Stroppa con Mustacchio partner d'attacco di Vido e Barberis a muoversi in mediana. Spazio in difesa per un altro ex giocatore del Catania, Spolli.

COME ARRIVA IL COSENZA - Gli ospiti, invece, arrivano dal decimo posto conquistato nello scorso campionato con un totale di 46 punti realizzati. Sorprendente, però, l'eliminazione dalla Coppa Italia: vittoria di misura del Monopoli contro i calabresi. Sarà 3-5-2 anche per i Lupi con Moreo e Carretta coppia d'attacco.

Calcio d'inizio alle ore 18.00 con diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. A seguire pagelle e voci a caldo dei protagonisti del match.