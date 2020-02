Serie B, Crotone-Cremonese: calabresi a caccia di punti

© foto di Andrea Rosito

Il Crotone continua la sua lotta alla ricerca della promozione ed ospita allo Scida la Cremonese. I calabresi hanno 34 punti in classifica e sono attualmente al terzo posto, situazione più difficile, invece, per i lombardi che hanno 23 punti e sono invischiati nella lotta per non retrocedere. I precedenti nella storia sono cinque, tutti in campionato. A Crotone vittoria per i rossoblu, 3-1, nel 2005-2006 con doppietta di Pellè e gol di Jeda per il Crotone e di Carparelli per la Cremonese e 0-0, invece, lo scorso anno. La Cremonese non ha mai vinto a Crotone. All'andata è fnita 2-1 per i lombardi con le reti di Ceravolo e Palombi per la Cremonese, Zanellato per il Crotone. Calcio d'inizio alle ore 15. L'arbitro sarà Ghersini della sezione di Genova.

COME ARRIVA IL CROTONE - Tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare per i calabresi, in particolare i due k.o. sono arrivati consecutivamente contro Spezia ed Empoli. Tre gli assenti in casa calabrese: oltre a Zanellato e Messias, mancherà anche Gigliotti. Sarà 3-5-2 per Stroppa con Armenteros e Maxi Lopez in attacco. Crotone a segno da 9 partite di fila in casa, 20 gol totali: ultimo stop in data 15 settembre scorso, 0-0 contro l’Empoli.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Tre pareggi e due sconfitte per la Cremonese nelle ultime cinque gare. Nel turno precedente rocabolesca sconfitta contro il Pisa: k.o. al 94' per 3-4 dopo essere stata in vantaggio per 2-0. Sarà 4-3-1-2 per i lombardi con Piccolo alle spalle di Ciofani e Palombi. Cremonese senza successi esterni da 10 partite, di cui 4 pareggiate e 6 perdute. Ultima vittoria esterna grigiorossa il 2-1 di Venezia del 26 agosto scorso.