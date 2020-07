Serie B, Crotone-Frosinone: Stroppa dà spazio a chi ha giocato meno, dubbio modulo per Nesta

Penultimo atto della regular season di Serie B. Allo "Scida" di Crotone la formazione di Giovanni Stroppa ospiterà questa sera il Frosinone di Alessandro Nesta. Partita che ha poco da dire dal punto di vista degli obiettivi da raggiungere per la formazione calabrese che nel turno scorso ha festeggiato il ritorno in Serie A. Di fronte però ci saranno i gialloazzurri laziali che non sono ancora sicuri di partecipare ai prossimi playoff e quindi cercano punti necessari per cercare di far parte della griglia degli spareggi e giocarsi poi la possibilità di accedere al massimo campionato.

COME ARRIVA IL CROTONE - Dal ritorno in campo, il Crotone non ha mai perso. I rossoblu infatti hanno ripreso la stagione con tre pareggi consecutivi per poi dare la sterzata decisiva alla stagione con quattro successi in cinque partite. L'ultima battuta d'arresto risale al 15 febbraio quando persero a Castellammare di Stabia 3-2. Al centro dell'attacco Giovanni Stroppa non rinuncerà al capocannoniere Simy che dovrebbe fare coppia con Maxi Lopez mentre in porta dovrebbe essere il momento di Festa che verrà schierato al posto di Cordaz.

COME ARRIVA IL FROSINONE - La squadra di Alessandro Nesta non è ancora certa della partecipazione ai playoff con il distacco da Chievo e Pisa che è di soli tre punti. I ciociari dalla ripresa del campionato hanno vinto una sola volta, in casa contro lo Spezia lo scorso 3 luglio, pareggiando tre volte e collezionando quattro sconfitte. Il tecnico del Frosinone dovrebbe schierare la sua squadra con un 3-5-2, anche se ci potrebbe essere anche la possibilità di vedere un 3-4-1-2. Nessun dubbio per quanto riguarda l'attacco con Dionisi che dovrebbe fare coppia con Novakovich.