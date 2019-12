Serie B, Crotone-Livorno: allo Scida il bis in amaranto di Tramezzani

Il Crotone per provare a rilanciare la propria candidatura in zona playoff, puntando in generale alle zone più alte della classifica, per il Livorno è invece già una chiamata importante, visto che la squadra toscana attualmente chiude la classifica di Serie B con appena 11 punti raccolti in 16 partite, ed un cambio di guida tecnica che ha portato al passaggio di consegne da Breda a Tramezzani. Il nuovo tecnico ha bagnato con una sconfitta l'esordio con il Benevento, e adesso è chiamato al riscatto in terra calabrese. Da par suo, la formazione di Stroppa non ha intenzione di regalare punti a nessuno.

COME ARRIVA IL CROTONE - I calabresi si dovrebbero presentare con il canonico 3-5-2 nonostante ci siano alcune situazioni da verificare. In primis in difesa: davanti al portiere Cordaz infatti non ci sarà Golemic, espulso a Salerno, e con ogni possibilità rimpiazzato da Cuomo, per completare il reparto arretrato assieme a Marrone e Gigliotti visto che si è fermato anche Spolli. Anche in mezzo qualche problema: senza Zanellato e Benali, e con Messias non al top, Stroppa potrebbe valutare qualche modifica. Quasi certi di un posto invece Crociata e Barberis come interni, e Molina e Mustacchio sulle due fasce. Davanti i guizzi di Nalini e la fisicità di Simy per far volume offensivo.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Le emergenze quest'anno per gli amaranto sembrano non voler mai concludersi. E allora ecco che il nuovo allenatore Tramezzani alla sua seconda partita in panchina deve rinunciare a ben tre pedine, una per reparto. In difesa della porta di Plizzari, infatti, il tecnico deve rinunciare al centrale Gasbarro, rimpiazzato per l'occasione da Boben, a completare il reparto con Gonnelli e Bogdan. A sinistra out Marsura, rimpiazzato da Porcino, con Morganella confermato dal 1' sul lato opposto. In mezzo viaggiano verso la conferma anche Luci, Del Prato e Agazzi, mentre davanti Marras dovrebbe rimpiazzare Murilo e far reparto con Mazzeo.