Serie B, Crotone-Perugia: pitagorici per agganciare la capolista

Terzo match nel giro di una settimana per le squadre di Serie B. Allo Stadio "Ezio Scida" torna in campo il Crotone di Giovanni Stroppa dopo aver perso nel turno infrasettimanale in casa del Chievo, con i veneti abili a rimontare dallo 0-1 iniziale firmato da Simy: la compagine pitagorica ospita tra le mura amiche (calcio d'inizio ore 15), per quanto concerne l'undicesima giornata, il Perugia di mister Massimo Oddo, reduce da due pareggi per 1-1 con Salernitana e Ascoli.

I calabresi occupano il secondo posto della graduatoria a tre punti di distanza dalla capolista Benevento (18 vs 21), la quale sarà impegnata domani nel posticipo con l'Empoli: ghiotta chance per Messias e compagni, dunque, per agganciare la vetta della classifica, almeno per una notte. L'inizio di stagione è stato positivo anche per gli umbri, attualmente sesti a quota 16 punti (al pari di Cittadella e Ascoli) e a sole tre lunghezza dalla seconda posizione occupata proprio dagli avversari odierni.

COME ARRIVA IL CROTONE - La battuta d'arresto subita al "Bentegodi" ha interrotto una striscia di cinque risultati utili consecutivi, ma non ha creato alcuno scossone all'interno dell'ambiente rossoblu. Torna a disposizione, per la partita di questo pomeriggio, il difensore Luca Marrone: il classe '90, cresciuto nella Juventus, è proprio a riprendersi il suo posto in difesa davanti al portiere Cordaz e al fianco di Golemic e Gigliotti. Nel 3-5-2 che sarà predisposto sul terreno di gioco dal tecnico Stroppa, Molina e Mazzotta agiranno da esterni di centrocampo con Barberis in cabina di regia, sostento ai lati da Benali e Crociata. In attacco confermata la coppia composta da Messias e Simy, miglior marcatore del club con sette centri stagionali in Campionato. Non convocati causa infortuni di vario genere Curado, Maxi Lopez, Nalini e Zak; squalificato Zanellato.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Insolita "toccata e fuga" per i biancorossi che, a causa di un guasto al volo charter originariamente programmato per il pomeriggio di ieri, arriveranno in Calabria solo in tarda mattinata e saranno costretti poi a ripartire subito dopo la gara con destinazione Perugia. Gli uomini di Massimo Oddo viaggiano a ritmi piuttosto bassi in trasferta, con appena cinque punti conquistati in cinque partite (una vittoria, due pareggi e due sconfitte) e un successo esterno che non arriva dallo scorso 31 agosto (0-1 al "Picchi" col Livorno). Rispetto all'ultimo match con l'Ascoli, non ci sarà Sgarbi: sarà 3-4-1-2 per i "Grifoni", Vicario tra i pali con Rosi-Gyomber-Falasco schierati al centro della difesa, Falzerano e Di Chiara esterni di centrocampo mentre in mezzo ci saranno Carraro e Balic, Buonaiuto nel ruolo di trequartista dietro a Falcinelli e Iemmello.