vedi letture

Serie B, Crotone-Pescara, c'è anche Bojinov

Bella sfida allo Scida tra il Crotone e il Pescara, posticipo della domenica sera della 25/a giornata di Serie B. I calabresi hanno l'occasione per risalire in classifica e dimenticare la sconfitta contro la Juve Stabia. Gli abruzzesi, invece, devono tornare a casa con un risultato positivo dopo due sconfitte consecutive. Sono 25, in terra calabrese, i precedenti tra le due compagni, con il bilancio di 11 vittorie dei padroni di casa, 7 pareggi e 8 vittorie degli ospiti. Calcio d'inizio alle ore 21. L'arbitro è Robilotta della sezione di Sala Consilina.

COME ARRIVA IL CROTONE - 37 punti, 11 vittorie in totale per i calabresi. In casa buon rendimento con 24 punti conquistati e ben 7 vittorie. Crotone in gol da 9 partite di fila, per un totale di 15 gol totali, con ultimo stop nello 0-1 a casa del Pordenone, l’8 dicembre scorso. Sarà 3-5-2 per i calabresi con Simy e Armenteros coppia d'attacco.

COME ARRIVA IL PESCARA - 32 punti, 9 vittorie per gli abruzzesi. Lontano dall'Adriatico sono 15 i punti con 5 vittorie, ma anche 6 sconfitte. Il Pescara è una delle sei formazioni cadette che fanno pieno turn-over, 72 cambi su 72 in 24 giornate, come Ascoli, Pisa, Venezia, Juve Stabia e Spezia. Delfino scatenato nei primi 15’ della ripresa: 8 le reti abruzzesi dal 46’ al 60’, record tra i cadetti nel periodo preso in esame. Probabile 3-5-2 per gli abruzzesi con Galano in attacco. Con lui potrebbe esserci Bojinov, alla prima convocazione.