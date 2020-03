Serie B, Crotone-Pisa: Stroppa non fa turnover, D'Angelo ritrova Soddimo

vedi letture

La Serie B non si ferma mai. Archiviata da poche ore la ventiseiesima giornata di campionato, questa sera è già tempo di tornare in campo per il penultimo turno infrasettimanale della stagione. Allo Scida (ore 21) si gioca Crotone-Pisa. In parità si concluse il match di andata, disputato lo scorso 21 ottobre, con vantaggio dei toscani siglato da De Vitis e pareggio dei calabresi firmato da Golemic.

COME ARRIVA IL CROTONE – Sei punti nelle ultime due partite per la formazione rossoblu, tornata prepotentemente al terzo posto, in virtù del doppio successo su Pescara e Virtus Entella, a sole due lunghezze dalla promozione diretta. Stroppa dovrà fare a meno degli indisponibili Rutten e Zanellato. Con ogni probabilità il tecnico lombardo non farà ricorso al turnover, riconfermando in blocco l’undici iniziale sceso in campo a Chiavari. Simy e Armenteros (sei gol in due nelle ultime tre gare) saranno i terminali offensivi del 3-5-2.

COME ARRIVA IL PISA – La vittoria di misura sul Perugia ha permesso ai nerazzurri di riassaporare il gusto dei tre punti in casa dopo tre mesi di digiuno all’Arena e di rinsaldare la posizione di classifica, dopo il doppio ko con Empoli e Venezia che aveva fatto scivolare Gucher e compagni per la prima volta in zona playout. Assente Fabbro, fermato dal giudice sportivo. Rientra Soddimo che ha scontato le tre giornate di squalifica, e si candida per giocare sulla trequarti. Sulla corsia sinistra si potrebbe rivedere dal 1’ Lisi.