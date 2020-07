Serie B, Crotone-Pordenone: allo Scida ci si gioca una fetta di Serie A

Il big-match del 34° turno di Serie B mette di fronte Crotone e Pordenone all'Ezio Scida. La sfida vedrà battagliare la seconda e la terza della classe, distanziate di soli 3 punti: i friulani vogliono provare ad agganciare i calabresi e combattere così per un posto che garantirebbe la promozione automatica in A. Dall'altra parte l'occasione forse decisiva per andare nella massima serie dalla porta principale. Arbitrerà Eugenio Abbattista, della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA IL CROTONE - Come detto, la squadra di Stroppa con una vittoria prenderebbe 6 punti dal terzo posto e dopo le due vittorie contro Benevento e Cittadella l'occasione è ghiotta. Dovrà giocare senza gli squalificati Marrone e Mustacchio oltre a Zak, indisponibile per problemi fisici. In porta andrà dunque Cordaz, con Cuomo e Golemic insieme a Curado che dovrebbe prendere il posto di Marrone. Sugli esterni Gerbo e Molina, con Zanellato, Barberis e Benali che dovrebbe comporre il trio a centrocampo. Attacco con Simy e Messias: probabile panchina per Maxi Lopez e Armenteros.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Anche la squadra di Tesser viene da un grande momento viste le tre vittorie consecutive. Allo Scida arriverà senza Di Gregorio e Strizzolo, ma con Gavazzi e Gasbarro rientrati anche se solo dopo un allenamento e Camporese al centro della difesa. In porta ci sarà Bindi con Almici, Camporese, Barison e De Aagostini che dovrebbe comporre i quattro di difesa. Centrocampo con Burrai, Misuraca e Pobega, mentre Gavazzi dovrebbe agire dietro le due punte: Ciurria e Candellone.