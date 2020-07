Serie B, Crotone-Salernitana - Sfida d'alta classifica allo Scida

vedi letture

Sfida d'alta classifica quella che andrà in scena stasera allo Scida tra il Crotone e la Salernitana, in lotta rispettivamente per la promozione diretta e i play-off. I calabresi secondi sono reduci da tre vittorie consecutive e possono vantare cinque punti di vantaggio sullo Spezia terzo, mentre la Salernitana viene dal roboante successo interno per 4-1 sul Cittadella che ha permesso agli uomini di Ventura di riportarsi al settimo posto. A dirigere la gara sarà il signor Alessandro Prontera di Bologna.

COME ARRIVA IL CROTONE - Mister Stroppa ritrova Marrone e Mustacchio, di rientro dalla squalifica, ma perde sempre per squalifica Cuomo. Spazio al 3-5-2 per i rossoblù: in difesa davanti a Cordaz ci saranno Curado, Marrone e Golemic, mentre in mediana confermati Benali, Barberis e Zanellato con Gerbo e Molina sulle corsie laterali. In avanti spazio al tandem Messias-Simy.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - I granata ritrovano Lamin Jallow, mentre devono rinunciare agli acciaccati Cerci e Dziczek. Sarà 3-5-2: in difesa ritorna Jaroszynski dal primo minuto accanto ad Aya e Migliorini, mentre a centrocampo ci saranno Maistro, Di Tacchio e Akpa Akpro, con Kiyine e Lopez sugli esterni. Turno di riposo, invece, per Lombardi e Cicerelli. In attacco la coppia Gondo-Djuric.