Serie B, Crotone-Spezia: recuperi important per entrambi i tecnici

Fischio d'inizio ore 15. Su TMW live, pagelle e interviste.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Partita sicuramente emozionante quella che andrà in scena oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Ezio Scida. Complice la sconfitta del Pordenone, il Crotone ha la possibilità di fare un balzo in avanti fondamentale in ottica promozione diretta anche per allontanare il ritorno di fiamma della Salernitana di Ventura. Lo Spezia, però, non ha nessuna intenzione di recitare un ruolo da vittima sacrificale e proverà in tutti i modi a dare continuità agli ultimi risultati positivi. Cornice di pubblico importante: curva quasi piena e buona rappresentanza anche negli altri settori.

COME ARRIVA IL CROTONE

Andrea Nalini risulta regolarmente nel'elenco dei convocati. Non partirà titolare, ma è pronto a subentrare in corso d'opera. Out dall'undici di partenza anche Maxi Lopez, chiamato a blindare la propria posizione in organico a pochi giorni dalla chiusura del mercato. E così mister Giovanni Stroppa si affida al solito Simy, capocannoniere della squadra, affiancato da Messias e Benali per un terzetto imprevedibile e complementare. In mediana non si può prescindere da Crociata e Marrone, nel pacchetto arretrato troverà ancora posto Gigliotti che ha scalato le gerarchie iniziali conquistando una maglia da titolare praticamente per tutta la stagione. Tra i pali il leader Cordaz, considerato tra i portieri più forti della categoria.

COME ARRIVA LO SPEZIA

Dopo un'infinità di tempo, torna a disposizione Galabinov. Reduce da un brutto infortunio, l'attaccante può essere considerato il vero rinforzo di gennaio. Partirà dalla panchina, almeno potrà riassaporare il gusto della gara di campionato. In avanti scelte fatte: Bidaoui rientra e ci sarà, Ragusa proverà a servire palloni invitanti a Giasy come già accaduto contro Salernitana e Cittadella. Il ballottaggio con Ricci, tuttavia, animerà la vigilia di mister Italiano, pronto a rilanciare l'altro Ricci- Matteo- in cabina di regia. Acampora e Mora, dati per partenti fino a qualche settimana fa, scalpitano e potrebbero rappresentare la sorpresa in extremis. In difesa il quartetto sarà formato da Vignali, Terzi, Ramos e Capradossi.