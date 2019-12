Serie B, Crotone-Trapani: allo Scida tra il sogno A e l'incubo retrocessione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Momenti opposti, quelli che stanno vivendo Crotone e Trapani. Due successi consecutivi per i ragazzi di Giovanni Stroppa, una vittoria che manca dal 2 dicembre per la formazione di Fabrizio Castori. Così, allo stadio Ezio Scida, i tre punti varranno da una parte per continuare la rincorsa ai play-off e con qualche passo falso delle concorrenti anche alla promozione diretta, dall’altra per provare ad allontanarsi dalla zona caldissima della classifica.

COME ARRIVA IL CROTONE – Sei punti nelle ultime due, conquistati sempre grazie a un 2-1, e la vittoria in extremis arrivata a Frosinone che ha galvanizzato l’ambiente: il tecnico Stroppa vuole cavalcare l’onda dell’entusiasmo e continuare la sua rincorsa alla serie A. La classifica è cortissima, in appena 90 minuti i calabresi potrebbero ritrovarsi secondi o addirittura fuori dalla zona play-off. Per battere il Trapani, l’allenatore disegnerà il suo solito 3-5-2: in difesa potrebbe trovare spazio Marrone tra Golemic e Cuomo, mentre in attacco è favorito il tandem Vido-Simy.

COME ARRIVA IL TRAPANI – Castori proverà al terzo tentativo a cercare il primo successo da quando è approdato in Sicilia: se non altro è imbattuto, con i due pareggi ottenuti contro Perugia e Pescara. Ma ancora non è bastato a risollevare i siciliani, ancorati al penultimo posto a cinque distanze dai play-out. Il suo Trapani dovrebbe schierarsi a specchio degli avversari, con la coppia d’attacco formata da Biabiany-Pettinari e sugli esterni Moscati e Grillo a provare a sfondare il primo a destra e il secondo a sinistra. Dietro, è favorito il terzetto Fornasier, Scognamillo e Grillo.