Serie B, Crotone-Virtus Entella: allo "Scida" nel ricordo di Mascheroni

© foto di Andrea Rosito

Crotone e Virtus Entella scendono in campo all'Ezio Scida in occasione della settima giornata del Campionato di Serie B: la sfida tra calabresi e liguri, il cui calcio d'inizio è fissato per le ore 15, mette in palio punti pesanti per le prime posizioni della graduatoria. Gli uomini di Giovanni Stroppa, che in settimana hanno pianto la scomparsa del preparatore atletico Sergio Mascheroni (le esequie del 43enne si sono svolte ieri in provincia di Como, alla presenza dell'intera squadra rossoblu che in precedenza si era vista respingere, dalla Lega, la richiesta di rinviare questo incontro proprio in seguito al tragico avvenimento), arrivano dal convincente 0-3 di Pescara, mentre i biancocelesti di Roberto Boscaglia sono reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Benevento.

Entrambe le compagini si ritrovano a quota 11 punti (tre vittorie, due pareggi ed una sconfitta nelle prime sei uscite ufficiali): quello odierno, dunque, si può considerare come un vero e proprio spareggio per le zone di vertice della competizione cadetta, che ha nell'Empoli e nel Perugia il duo di testa. Sono quattro i precedenti tra Crotone e Virtus Entella, che non si affrontano dal 2015/16: i numeri parlano di due vittorie dei pitagorici e due pareggi. Curiosamente, il segno "X" è stato registrato nei primi due scontri diretti del 2014/15, mentre quattro stagioni fa entrambe le gare (andata e ritorno) sono state conquistate dagli "squali", vittoriosi per 1-2 in trasferta all'andata e per 1-0 in casa al ritorno.

COME ARRIVA IL CROTONE - Giovanni Stroppa non ha avuto modo di preparare al meglio questa partita, visto quanto accaduto negli ultimi giorni: la morte di Sergio Mascheroni ha inevitabilmente scosso l'intero ambiente, cambiando anche il tradizionale programma d'avvicinamento ad un match così importante. Il mancato rinvio da parte della Lega ha costretto il club calabrese ad un "tour de force" nella giornata di ieri con l'allenamento mattutino di rifinitura e, al termine, la partenza in aereo per Milano con successivo rientro in tarda serata. Oggi pomeriggio, per il Crotone, dovrebbero rivedersi gli stessi undici titolari scesi in campo a Pescara: sarà 3-5-2, Cordaz in porta con linea difensiva a tre con Golemic, Marrone e Gigliotti; Molina e Mazzotta sulle corsie esterne di un centrocampo formato inoltre da Benali-Barberis-Crociata e tandem d'attacco composto da Messias e Simy.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Clima più disteso in casa dei liguri: mister Boscaglia ha fatto intendere, nella tradizionale conferenza stampa della vigilia, di non sottovalutare in alcun modo il Crotone. Proprio per questo motivo, l'allenatore dei biancocelesti ripartirà da coloro che gli hanno fatto vedere le cose migliori in questo inizio di stagione: non c'è alcun dubbio sul modulo, che sarà il 4-3-1-2, mentre qualche problema in più c'è a riguardo del terzino destro, con Sernicola (autore del definitivo 1-1 a Benevento) al momento in vantaggio su Coppolaro. Il quartetto difensivo, davanti al portiere Contini, sarà completato da Sala sulla corsia di sinistra e dai centrali Chiosa e Pellizzer; a centrocampo Eramo, Paolucci e Nizzetto con Schenetti nel ruolo di trequartista dietro a Morra e Mancosu.