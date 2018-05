Serie B d'Europa: quattro italiane nella Top 50 per presenze dei tifosi

Tutti gli aggiornamenti sul domino delle panchine INTER, SPALLETTI SUL RINNOVO - Nel corso dell'ultima conferenza stampa della stagione, Luciano Spalletti s'è così espresso sulla trattativa per il rinnovo del contratto: "Ce l'ho. Sarebbe successo anche senza il quarto posto. I...

Argentina, ancora gol per Lautaro in campionato e il Racing vince

Argentina, al Boca basta un pari per confermarsi campione: 67° titolo

Boca Juniors, Schelotto: "Io al Betis? Non posso commentare una bugia"

Colo Colo, Mati Fernandez potrebbe tornare per chiudere la carriera

Santos, niente Verona per Cipriano: primo contratto da pro

Argentina, River batte Estudiantes ed entra in zona coppe sudamericane

Copa Sudamericana, fuori il Newell's Old Boys

Copa Libertadores, l'Atletico Nacional cade in Ecuador

Boca Juniors, offerto Ospina dell'Arsenal per la porta. Ma costa troppo

Santos, il presidente: "Rodrygo al Barça? No, devono ancora pagarci Neymar"

Argentina, Mascherano: "In Russia l'ultima battaglia per la nazionale"

Quattro squadre italiane, ovviamente di Serie B, nella TOP 50 per presenze medie allo stadio tra i club europei di seconda divisione, stilata da Deportes&Finanzas . Da segnalare come le prime dieci posizioni siano divise quasi equamente fra Inghilterra e Germania.

