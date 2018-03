Serie B, decide le date di play off e play out

Fonte: Ufficio Stampa Lega B

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Assemblea di Lega B oggi a Milano presieduta dal presidente Mauro Balata. Punto principale all’Ordine del giorno l’invito per la presentazione delle offerte per i diritti audiovisivi 2018-2021. Come per lo scorso triennio la commercializzazione sarà per prodotto, la novità invece riguarda la produzione che vedrà un incremento del numero delle camere di produzione, da un minimo di cinque a un massimo di otto. L’Assemblea, dopo la presentazione nei dettagli dell’Invito a Offrire, ha deliberato di approvarne i contenuti, dando mandato al Consiglio di finalizzarlo e pubblicarlo in seguito ad un direttivo di prossima convocazione.

Playoff e playout – Definite dall’Assemblea le date playoff e playout 2017/18. Il regolamento dei playoff, modificato lo scorso luglio, prevede che da quest’anno la 3a classificata al termine della stagione regolare venga promossa direttamente solo se il distacco dalla 4a superi i 14 punti. In caso contrario il numero di squadre partecipanti alla fase finale è sei, dal 3° all’8° posto, indipendentemente dalla differenza di punti in classifica. Nessun cambiamento invece per i playout: la quart’ultima classificata è retrocessa direttamente se il distacco dalla quint’ultima supera i quattro punti.

Playoff

Turno preliminare (gara unica):

Sabato 26 maggio 2018 – ore 18 (6a vs 7a)

Domenica 27 maggio 2018 – ore 20,30 (5a vs 8a)

Semifinali (andata e ritorno):

Martedì 29 maggio 2018 – ore 20,30 (6a o 7a vs 3a)

Mercoledì 30 maggio 2018 – ore 20,30 (5a o 8a vs 4a)

Sabato 2 giugno 2018 – 20,30 (3a vs 6a o 7a)

Domenica 3 giugno 2018 – ore 20,30 (4a vs 5a o 8a)

Finale (andata e ritorno):

Giovedì 7 giugno 2018 – ore 20,30

Domenica 10 giugno 2018 - ore 20,30

Playout

Andata (19a vs 18a) Giovedì 24 maggio 2018 – ore 20,30

Ritorno (18a vs 19a) Giovedì 31 maggio 2018 – ore 20,30

Presentato, e approvato all’unanimità, il budget 2017-2018.