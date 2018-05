© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Con la fine della regular season in Serie B, è delineata anche la situazione per i playout. Il Novara retrocede in Serie C insieme a Pro Vercelli e Ternana, ai playout Ascoli ed Entella. Queste le date della doppia sfida:

Chiavari, 24 maggio 2018, ore 20.30 - Virtus Entella-Ascoli

Ascoli Piceno, 31 maggio 2018, ore 20.30 - Ascoli-Virtus Entella