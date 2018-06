Serie B, designati gli arbitri per il ritorno delle semifinali playoff

Ve l’abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Ora è fatta. Roberto Bordin è il nuovo allenatore del Neftchi Baku. La società dell’Azerbaijan ha sottoscritto con il tecnico un contratto biennale. Affare fatto, grazie all’intermediazione di Bruno Fornasari. Bordin vola in Azerbaijan......

La FIGC ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali e degli Arbitri Addizionali che dirigeranno le semifinali di ritorno dei Playoff della Serie B 2017/18, in programma domenica 10 giugno.

