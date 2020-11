Serie B, Djuric risponde a Valzania. Salernitana-Cremonese 1-1 al 45°

Finisce in parità il primo tempo del posticipo di Serie B fra Salernitana e Cremonese, coi grigiorossi che creano di più, ma sprecano troppo. Pronti via e gli ospiti passano in vantaggio dopo 40 secondi grazie a un gran tiro di Valzania che lambisce il palo interno della porta di Belec. Pochi minuti dopo la Cremonese potrebbe raddoppiare con Gaetano che a porta vuota – dopo una corta respinta di Belec su colpo di testa di Celar – spara alto. La Salernitana ci mette quasi mezzora a riorganizzarsi, rischiando in altre due occasioni di subire il raddoppio per mano di Gaetano, e al 28° con asse Tutino-Djuric trova il pari grazie al bosniaco. Al 33° ancora Cremonese pericolosa con Belec che para sulla linea un colpo di testa di Terranova sugli sviluppi di un corner.