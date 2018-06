Serie B, domani assemblea: si parlerà delle seconde squadre

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Assemblea di Lega B domani, martedì 5 giugno, a Milano nella sede di via Rosellini (inizio ore 12).

Oltre alle comunicazioni del presidente e alle informative del direttore, si continuerà a parlare dell’introduzione delle seconde squadre nel campionato di Serie C nella prossima stagione e le determinazioni conseguenti al C.U. della Figc dell’11 maggio 2018.

Verranno inoltre discussi i temi relativi alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per il prossimo triennio 2018-2021, con gli aggiornamenti sul pacchetto “Dirette a pagamento”.

All’ordine del giorno anche mutualità di sistema e marketing associativo.