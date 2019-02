Serie B, Donnarumma lancia il Brescia: Carpi battuto 3-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è concluso il match di Serie B con l’affermazione del Brescia per 3-1 sul Carpi. Primo tempo chiuso in avanti da parte delle Rondinelle in virtù dei gol di Donnarumma e Ndoj. Di Rolando il momentaneo pareggio del Carpi. In pieno recupero è arrivato il 3-1 di Donnarumma, che ha siglato così la sua doppietta personale.