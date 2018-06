Serie B, dopo i supplementari il Cittadella va alle semifinali playoff

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I tempi supplementari non cambiano il risultato tra Cittadella e Bari. Le due squadre avevano concluso i tempi regolamentari sul 2-2, risultato che non è cambiato nella ripresa e che permette ai padroni di casa di andare avanti nella lotteria playoff. Nel secondo tempo supplementare gli ospiti sono anche rimasti in dieci per il rosso ricevuto da Gyomber. Nel finale espulsi anche Brienza e Sabelli, quest’ultimo dalla panchina. Finisce dunque 2-2: il Cittadella, in virtù della miglior classifica, va alle semifinali playoff di Serie B.