Serie B, due esoneri dopo otto turni: peggio dello scorso anno. I numeri

vedi letture

Sono ormai trascorse otto giornate nel campionato di Serie B, nel weekend andrà in scena la 9^.

Ed è quindi tempo di bilanci e confronti, soprattutto dopo l'esonero di mister Bruno Tedino, sollevato dall'incarico dall'Entella: secondo ribaltone in panchina, dopo quello che si consumò al termine del 2^ turno, quando Massimo Cellino allontanò Luigi Delneri dalla panchina del Brescia per richiamare Diego Lopez.

Un po' peggio di quanto visto nel precedente campionato, quando il primo esonero si consumò dopo la 7^ giornata: allora la Cremonese, che per altro sta ora riflettendo sulla posizione di Pierpaolo Bisoli, sollevò dall'incarico Massimo Rastelli per chiamare Marco Baroni. Per vedere il secondo addio, si dovette attendere il 12^ turno, con l'Empoli che interruppe il rapporto con Cristian Bucchi.

Ma il bilancio annuale è sicuramente meglio di quello di due anni fa. Al 7^ turno, nel torneo 2018-19, erano già quattro le società ad aver optato per il cambio di rotta. Dopo tre giornate, furono Brescia e Carpi a esonerare David Suazo e Marcello Chezzi per far subentrare loro Eugenio Corini e Fabrizio Castori, mentre alla 5^ giornata toccò al già citato Tedino far spazio a Roberto Stellone sulla panchina del Palermo. Al 7^ turno, invece, a Stefano Vecchi, in quel di Venezia, subentrò Walter Zenga. Indenne l'8^ giornata, altri esoneri si consumarono dalla 9^: che anche quest'anno potrebbe esser fatale per qualcuno.