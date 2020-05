Serie B e monte ingaggi per il Corriere dello Sport: uno degli aspetti da rivedere

Curiosa indagine quella attuata dal Corriere dello Sport sulla Serie B, in merito ai compensi che i vari club si trovano a dover pagare ai propri calciatori, e che sono stati oggetto di discussione in queste lunghe settimane segnate dal Coronavirus.

Dopo la chiusura del calciomercato estivo, infatti, le 20 società cadette elargivano, in totale, 163 milioni di euro ai giocatori, cifra da ritoccare a rialzo dopo gli innesti del mercato di gennaio. Come riferisce il quotidiano citato, "premi compresi, è il Benevento a pagare di più i suoi tesserati: 14 milioni di euro. A seguire il Frosinone con 13,5. Cifra sfiorata dalla Cremonese, mentre l’Empoli si è attestato a 12, ma a gennaio Corsi è intervenuto per rinforzare la rosa. Il Chievo ha sfiorato lo stesso monte ingaggi avendo tra i suoi il calciatore più pagato della categoria: Emanuele Giaccherini (un milione). La Salernitana di Ventura si è fermata sotto i 10 milioni. A 8,5 il Crotone, a 7,5 l’Ascoli, il Pescara e lo Spezia. A 6,5 il Perugia di Santopadre, uno dei presidenti più attivi nelle trattative per i tagli. Oltre i 6 milioni Pisa, Venezia e Pordenone. Sotto i 6 il Livorno. Sino ai 5 di Juve Stabia e Cosenza. A 3,5 il Trapani e il Cittadella a 3, le società più virtuose e dai risultati opposti".