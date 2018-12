Serie B, è un Donnarumma show a Salerno. Tripletta e il Brescia sale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia e Alfredo Donnarumma non si fermano più: successo meritatissimo per le Rondinelle e tripletta per il capocannoniere solitario della Serie B, assolutamente scatenato all'Arechi di Salerno. Serataccia per la squadra di Colantuono, che al nono si trova già a rincorrere le due reti di vantaggio segnate dal centravanti, che fa tris alla mezz'ora. Ma i lombardi non sono paghi e nella restante ora di gioco collezionano occasioni a ripetizione e ben due traverse. Nel finale arriva il gol della bandiera granata, per merito di Di Tacchio che indovina il destro dalla media distanza. Con questo successo i biancoblù salgono a quota 24 punti in classifica, in piena zona playoff.