Terminate da pochi minuti le due partite di Serie B in programma alle ore 15. Al Del Duca è successo tutto in sei minuti, nel corso del primo tempo: avanti i marchigiani con Beretta, ripresi poi da Diamanti. Il punteggio non è più cambiato per l'1-1 finale. A Cremona invece decisivi i minuti di recupero, con i lombardi prima rimasti in dieci per il rosso di Strafezza e poi però in rete con il prodotto del vivaio interista Emmers che ha regalato tre punti ai suoi contro il Benevento. Ecco risultati e marcatori:

Ascoli-Livorno 1-1 (17' Beretta, 23' Diamanti)

Cremonese-Benevento 1-0 (90'+5' Emmers)