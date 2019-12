Serie B, Empoli-Ascoli: out Piccinocchi e Pucino

Live, pagelle ed approfondimenti a partire dalle 15 su TMW!

Non lascia di certo indifferenti il vantaggio in classifica dell'Ascoli (settimo a quota 21) nei confronti dell'Empoli (tredicesimo a quota 18). Le due squadre scendono in campo nel pomeriggio di Serie B per mettere fieno in cascina e dar vigore ai rispettivi obiettivi: da un lato consolidare la zona playoff, dall'altro risalire la china più e più velocemente possibile, attraverso una inversione di rotta che nemmeno l'avvicendamento in panchina tra Bucchi e Muzzi ha provocato fino a questo momento. Al Castellani dirige l'incontro, valido per la quindicesima giornata del girone d'andata, il signor Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA L'EMPOLI - "Non capisco perché ci deve essere questo clima di rassegnazione, c’è molto tempo davanti e so che la mia squadra darà tutto quanto fino alla fine. Ogni gara sarà per noi una finale”, ha detto Roberto Muzzi nella conferenza stampa della vigilia. Confermato il 3-5-2, in difesa recupera Maietta, non Romagnoli, rimasto fuori dai convocati. Convocato Stulac, che stringe i denti e potrebbe essere in campo con l'ausilio di un tutore. Altrimenti spazio a Ricci.

COME ARRIVA L'ASCOLI - L'unico dubbio per la squadra di Zanetti, reduce dall'1-1 in casa della Salernitana in campionato e dalla sconfitta per 3-2 contro il Genoa in Coppa Italia, riguarda la mediana, con Brlek comunque in vantaggio su Gerbo. Sulla trequarti ci sarà Ninkovic alle spalle di Scamacca e Da Cruz. Confermata la presenza di Andreoni, che stringe i denti, mentre saranno assenti Piccinocchi e Pucino, entrambi per infortunio.