Serie B, Empoli-Ascoli: toscani per la vetta, marchigiani per evitare il baratro

Fischio d’inizio alle ore 19: live pagelle e dichiarazioni su TMW.

La Serie B chiude l’anno solare con la 16^ giornata. Un delle sfide in programma è Empoli-Ascoli: due squadre in situazioni di classifica completamente diverse. I toscani sono tra le favorite per la promozione diretta e stanno confermando questo pronostico occupando attualmente il 2^ posto, mentre i marchigiani annaspano in zona retrocessione. Con delle premesse del genere ci si potrebbe aspettare un risultato scontato, ma la Serie B – specialmente quando vanno in scena diversi turni ravvicinati – può sempre riservare delle sorprese. Appuntamento dunque alle ore 19.00 allo stadio Carlo Castellani di Empoli, dirige la sfida il Sig. Giacomo Camplone di Pescara.

COME ARRIVA L’EMPOLI – Chiudere al meglio una prima parte di stagione da incorniciare: l’Empoli si presenta con questi propositi alla sfida casalinga contro l’Ascoli. I toscani hanno conquistato 11 punti nelle ultime 5 gare e hanno una sola lunghezza di svantaggio dalla Salernitana prima in classifica. Un trend di tutto rispetto, ottenuto non abbassando la guardia neanche contro avversarie sulla carta inferiori. Questo atteggiamento deve proseguire contro l’Ascoli, a maggior ragione dopo il cambio di guida tecnica (una vittoria all’esordio per Sottil). A livello di scelte, Alessio Dionisi ritrova Romagnoli in difesa (al centro insieme a Nikolaou). A centrocampo Ricci potrebbe far rifiatare Haas, mentre Moreo – nel classico 4-3-1-2 adottato dagli azzurri – dovrebbe agire tra le linee alle spalle della coppia La Mantia-Mancuso.

COME ARRIVA L’ASCOLI – Non poteva esserci esordio migliore per Andrea Sottil alla guida dell’Ascoli, reduce dal successo per 2-0 contro la Spal. Un risultato positivo, che tuttavia non consente ai marchigiani di allontanarsi dal penultimo posto. Attualmente la zona salvezza è distante 6 lunghezze, quindi i bianconeri non possono soffermarsi troppo sui tre punti conquistati contro i ferraresi. Serve una nuova impresa contro l’Empoli, giudicato una corazzata da Sottil ma allo stesso tempo una squadra contro cui è possibile fare risultato con il giusto atteggiamento. Un obiettivo che il tecnico dovrebbe perseguire confermando il 4-3-2-1, con Sabiri e Chiricò (in vantaggio su Pierini e Cangiano) a sostegno dell’unica punta Bajic.