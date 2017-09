Serie B, Empoli-Bari 3-2: subito Caputo show

Subito Caputo show al Castellani di Empoli. La squadra di Vivarini si impone 3-2 contro il Bari grazie al suo nuovo attaccante. In 10 minuti l'ex Entella segna una doppietta, ma poco prima la fine del primo tempo Tello riapre i giochi. Nella ripresa Donnarumma, su assist di Caputo, segna la terza rete per gli azzurri. D'Elia prova a tenere vive le speranze del Bari ma non basta.