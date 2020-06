Serie B, Empoli-Benevento: al Castellani in palio la A, ma negli ospiti grandi assenze

Una sfida importantissima questa sera al Castellani: il Benevento di Pippo Inzaghi potrebbe guadagnare la Serie A. In quella che potrebbe diventare una serata storica, Le Streghe si troveranno davanti un Empoli che non può e non vuole mollare il treno playoff. Gli ospiti ci credono e stanno già organizzando la festa per la promozione, la squadra di Marino non ha intenzione di fare passi indietro. Tutti gli occhi sul Castellani: calcio d'inizio ore 21.00. Arbitra Pezzuto della sezione di Lecce.

COME ARRIVA L'EMPOLI - La squadra di Marino, nona in classifica a due punti dall'ottavo posto, è reduce dalla sconfitta contro lo Spezia e ha bisogno come il pane di punti questa sera. Per farli, Marino schiererà il solito 4-3-3 anche se sugli interpreti non ci sono certezze. Tutti a disposizione con un punto interrogativo su La Mantia che si sta allenando a parte. Rispetto alla sfortunata gara di Spezia dovrebbe esserci Romagnoli per Maietta in difesa e Tutino per Ciciretti davanti. Ballottaggio Henderson-Bandinelli e Stulac-Ricci in mezzo al campo.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Nel 4-4-2 di Inzaghi ci son alcune defezioni importanti con Viola e Letizia che non dovrebbero farcela e con Kragl che proverà fino all’ultimo. A queste si aggiunge l’assenza di Volta per squalifica. L’ex Barba dovrebbe andare a fare il terzino sinistro adattato, mentre l’altro ex Tello potrebbe partire dalla panchina. La coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Sau e Moncini.