Serie B, Empoli-Cosenza: pochi calcoli, Marino e Occhiuzzi vogliono vincere

Non bisogna fare troppi calcoli. Pasquale Marino, tecnico dell'Empoli, ha perfettamente ragione: nessuna delle squadre può giocare con la calcolatrice in mano a due giornate dal termine. La compagine toscana ospita un Cosenza in piena corsa salvezza, la squadra di mister Occhiuzzi è a quota 40 ma c'è ancora possibilità di salvezza. L'unico obiettivo sarà quello di conquistare più punti possibili. Attenzione però ai padroni di casa, che non sono sicurissimi dei playoff: servirà una vittoria per poter tenere a bada Salernitana, Chievo e Pisa. Almeno in vista dell'ultima giornata di campionato.

COME ARRIVA L'EMPOLI - La vittoria nello scontro diretto con la Salernitana ha sicuramente dato maggiore fiducia agli uomini di Marino, ora in settima posizione. Il pareggio serve davvero a poco, dunque non ci saranno particolari stravolgimenti nell'undici di partenza: 4-3-3 con Brignoli tra i pali e la linea difensiva composta da Fiamozzi, Sierralta, Romagnoli e Balkovec. Ricci andrà in cabina di regia, supportato da Frattesi ed Henderson, mentre in attacco dovrebbe esserci la riconferma di Ciciretti, Mancuso e Bajrami.

COME ARRIVA IL COSENZA - Tre vittorie consecutive. La compagine cosentina si presenta in questo modo ad Empoli, con la voglia di inanellare il quarto successo. Mister Occhiuzzi, oltre Pierini, deve fare a meno anche di Ben Kone: il giovane centrocampista si è fermato durante la rifinitura di ieri. Saracco andrà tra i pali, difesa a tre composta da Capela, Idda e Legittimo. Casasola, Bruccini, Sciaudone e Bittante andranno a comporre la linea mediana, mentre Baez e Riviere andranno a supporto di Carretta.